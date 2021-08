Doppia presentazione per l’ultimo appuntamento di “Leggo per legittima difesa”

SULMONA – Ultimo appuntamento per la Rassegna Letteraria “Leggo per legittima difesa” ideata e diretta dalla giornalista Chiara Buccini con il patrocinio del Comune di Sulmona e la partecipazione di Banca Generali Private e Santacroce Hotels Sulmona. Il 6 agosto alle 18 nella Rotonda di San Francesco è in programma un pomeriggio dedicato al tema del “viaggio” con la presentazione di due libri “La luce che bagna Napoli” (Aracne Editrice) di Barbara di Castri e “La foglia d’autunno” (Riccardo Condo’ Editore) di Massimo Carugno.

Un “tandem” tra i due autori per raccontare i luoghi dell’anima, l’introspezione, l’invito al viaggio, le città viste con gli occhi dell’infanzia e non solo.

Gli attori Pietro Beccatini e Francesca Galasso interpreteranno brani scelti tratti dai libri in presentazione.

In occasione dell’ultimo appuntamento di “Leggo per legittima difesa” nella Rotonda di San Francesco sarà presente un angolo Book shop, a cura di Mondadori Store Sulmona, in cui sarà possibile trovare anche gli altri romanzi che sono stati protagonisti degli appuntamenti di giugno e luglio.

Barbara di Castri giornalista e scrittrice. Ha vissuto a Roma, Madrid e ora a Milano, ha collaborato con numerose testate fra cui il quotidiano La Repubblica, il settimanale l’Espresso e agenzie radiofoniche del Gruppo Editoriale Espresso.

Si è occupata di comunicazione nel campo della moda, dell’arte e del volontariato. Nel 2009 ha creato il movimento Mi Sol Fa Volando scrivendo una raccolta di favole lette e distribuite da giovani volontari nei reparti pediatrici degli ospedali di Milano, di Roma e di Napoli e nelle sedi milanesi dell’Asilo Mariuccia e delle congregazioni delle Missionarie della Carità di Madre Teresa di Calcutta.

Per Aracne editrice dirige alcune collane tra cui “Metropoli di carta”.

Massimo Carugno, avvocato e scrittore nasce nella Repubblica di San Marino da famiglia sulmonese.

In età compresa tra i 6 ed i 13 anni vive all’estero al seguito del padre, ingegnere edile e funzionario della CEE, la vita si svolge prevalentemente in Africa, tra il Senegal e lo Zaire (oggi Repubblica Democratica del Congo), tra il Ruanda e il Burundi e poi l’Uganda. Poi di nuovo in Europa in Francia, Grecia, e Belgio.

Durante il soggiorno in Congo (Zaire) a Bukavu città sulle sponde del lago Kivu, è direttamente coinvolto, assieme alla mia famiglia, nella vicenda della rivolta del Kivu.

Nel 1975, rientrato in Italia, comincia a collaborare, prima come cameraman e poi come gornalista, alla redazione della TVA TeleAdriatica, una delle prime televisioni private d’Abruzzo, poi fonda Radio Europa ’78.

Si laurea in Giurisprudenza, diventa avvocato e affianca la professione all’attività politica.