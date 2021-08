AMBIENTE E/È VITA-PARCO SIRENTE: E SE INCONTRO UN’ORSO COSA FACCIO?

E SE INCONTRO UN’ORSO COSA FACCIO ?”: è il tema della giornata di sensibilizzazione che ambiente e/è Vita Abruzzo, in collaborazione con il Parco Sirente Velino e l’amministrazione comunale di Goriano Sicoli, ha organizzato nella medesima Goriano per mercoledì 4 agosto in Piazza della Repubblica a partire dalle ore 17.30. In occasione del laboratorio didattico dedicato ai bambini verranno anche presentati i cartelloni informativi donati dall’Associazione al Comune in ordine ai comportamenti da assumere in caso di incontro con il plantigrado.

“Ogni promessa è per Ambiente e/è Vita un impegno” – ha dichiarato la Direttrice Scientifica dell’Associazione e Coordinatrice delle Aree protette, Silvia Di Paolo- “In occasione delle incursioni del plantigrado nel territorio di Goriano Sicoli proponemmo al Parco Sirente Velino ed all’Amministrazione Comunale, di avviare una campagna di sensibilizzazione rivolta ai bambini, e nel complesso alla cittadinanza, al fine di informare sui comportamenti da assumere in occasione di un incontro ravvicinato con l’orso e più in generale con la fauna selvatica. L’idea era di programmare, pianificare e realizzare interventi di medio lungo termine validi per governare gli eventi ed i processi piuttosto che dare risposte a situazioni di natura emergenziale anche in presenza di adeguata ed immediata risposta operativa. Oltre a questo manifestammo l’intenzione di donare alcuni cartelli informativi e di comportamenti da adottare”.

“Detto e fatto -ha proseguito la Direttrice – si inizia il 4 agosto con una sessione dedicata ai bambini con un iniziativa che, sottolineo, è ad alto contenuto di gioco al fine di avvicinare delicatamente i più piccoli ad un tema di notevole importanza ovvero il loro rapporto con la natura, gli animali e l’orso in particolare. Successivamente si aprirà il confronto con i portatori di interesse la cittadinanza su di un tema che assume sempre maggiore rilevanza e che si sostanzia nella identificazione di un equilibrio fra le attività antropogeniche e la presenza della fauna selvatica nei territori.”

“Ambiente e/è Vita, che da tempo con costanza e continuità promuove iniziative di questo genere in giro per l’Abruzzo (Raiano, Villalago, Rocca San Giovanni, Fallo solo per citare i più recenti), ritiene, infatti, che solo attraverso la continuità in luogo di un’estemporaneità finalizzata a porre in risalto personalismi e sigle, la concertazione, la condivisione, il rispetto delle regole, l’efficacia degli interventi e la competenza sarà possibile porre in essere un’idonea gestione dei territori caratterizzata da co-responsabilità e sostenibilità di prossimità” – afferma la Direttrice nel concludere – “Il tutto per concorrere a salvaguardare una specie come l’orso che è e resta, come spesso si dimentica, patrimonio dell’Umanità ed, in quanto tale, bene comune senza etichette preconfezionate e di appartenenza d’ufficio. Desideriamo ringraziare, per la sensibilità avuta e mostrata e per la collaborazione offerta, sia il Sindaco di Goriano Sicoli Rodolfo Marganelli el ’Amministrazione Tutta che il Parco Sirente Velino ed in particolare il neo Presidente Francesco D’Amore ed il Direttore del Parco Igino Chiuchiarelli ai quali auguriamo un buon lavoro e ribadiamo la disponibilità alla piena collaborazione”.

L’iniziativa prenderà il via alla ore 17 30 in Piazza della Repubblica a Goriano Sicoli e vedrà la partecipazione oltre che dell’Amministrazione Comunale anche dei vertici del Parco.

La Segreteria Regionale di “Ambiente e/è Vita Abruzzo