“Ora viene il bello”, Diocesi Sulmona-Valva partecipa a La notte dei Santuari

SULMONA – “Ora viene il bello” in diocesi e nelle regioni di Abruzzo e Molise: iniziative tra fede, natura, cultura e sport. Si parte con “La notte dei santuari” a Pratola Peligna.

La Diocesi di Sulmona-Valva partecipa all’iniziativa «La notte dei Santuari», in programma nella serata di martedì 1 giugno nel Santuario di Maria SS. Della Libera di Pratola Peligna (Aq).

L’iniziativa, promossa dall’Ufficio nazionale per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport della CEI, rappresenta l’evento iniziale del più vasto progetto «Ora viene il Bello», un Manifesto-Azione sottoscritto dalla Diocesi di Sulmona-Valva e dalle Diocesi delle regioni dell’Abruzzo e del Molise, articolato in una variegata gamma di esperienze tra spiritualità, natura, turismo religioso, cultura, musica e sport. L’obiettivo è quello di alimentare la speranza e la gioia, facendo tesoro di quanto imparato nel tempo della pandemia. Una proposta integrata di esperienze da vivere insieme per attivare percorsi di positività, di stupore e di bellezza.

Si parte, dunque, martedì 1 giugno con la Veglia di preghiera alle ore 21.00 presieduta dal vescovo S.E. Mons. Michele Fusco nel Santuario di Pratola e in diretta sul canale Youtube e sulla pagina Facebook della diocesi.

In comunione con la Chiesa italiana, il momento di preghiera prevede un rito di apertura della Porta della Speranza e l’accensione della Lampada. “Vogliamo, insieme, aprire gli occhi su ciò che abbiamo vissuto, con lo sguardo della speranza, imparando a contare le stelle di quella promessa in cui la vita ritorna a respirare e gli abbracci ritornano a farsi pane” (dal sussidio liturgico nazionale).

Il Santuario, in questa “ristretta” notte a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia, sarà vissuto come luogo dove la persona può essere raggiunta dalla Parola che invita al discernimento e chiama alla testimonianza e alla missione.

Al fine di promuovere il rinnovamento spirituale ed incrementare la vita di grazia dei fedeli ed in particolare dei turisti in visita, sono stati individuati sette luoghi (Convento S. Giovanni da Capestrano in Capestrano, Convento S. Francesco in Castelvecchio Subequo, Chiesa Madonna delle Grazie in Cocullo, Santuario Madonna della Libera in Pratola Peligna, Santuario Madonna della Portella in Rivisondoli, Chiesa Madonna del Carmine in Sulmona, Eremo S. Domenico in Villalago) rappresentativi dell’intero territorio diocesano dove dal 1 giugno al 17 settembre 2021 sarà possibile ricevere l’indulgenza, adempiendo alle consuete condizioni.

Martedì sera sarà consegnata, ai rappresentanti presenti, una lampada che resterà accesa per tutta la durata dell’iniziativa “Spera e prega” che prevede, tra le altre, un’ora di Adorazione Eucaristica animata dai giovani della Comunità “Figlia di Sion” affidando, con fiducia, il domani alla Vergine e ai Santi venerati nei singoli luoghi.

Per saperne di più:

email– turismoreligioso@diocesisulmona.it

pagina Facebook – “Ora viene il bello” Turismo religioso Diocesi di Sulmona-Valva

Sito ufficiale Nazionale del Turismo: www.oravieneilbello.it

Sito della Diocesi di Sulmona-Valva: www.diocesisulmon.it