PSR Agricoltura: Imprudente, webinar per uso strumenti finanziari

ABRUZZO – Un confronto con esperti in gestione economica e la condivisione delle buone pratiche azioni messe in campo in altre regioni nel settore dell’agricoltura, facendo leva su efficaci strategie finanziarie. Questo l’obiettivo della conferenza webinar in programma domani, venerdì 26 marzo, dalle ore 10 alle ore 13, dal titolo “Strumenti finanziari in agricoltura: esperienze a confronto e prospettive di utilizzo in Abruzzo”, organizzato dalla Regione Abruzzo nell’ambito delle azioni previste per l’utilizzo dei fondi europei del Programma di sviluppo rurale (Psr). L’evento, dedicato agli addetti ai lavori, ha già ricevuto molte adesioni.

A porgere i saluti istituzionali saranno Emanuele Imprudente, vicepresidente della Giunta regionale con delega all’Agricoltura e Giacomo D’Ignazio, presidente della Fira spa.

L’introduzione dei lavori sarà affidata ad Elena Sico, direttrice del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo e Autorità di gestione del Psr Abruzzo. Relatori saranno Francesco Licciardo, ricercatore presso il Crea, il Consiglio per la ricerca in agricoltura, con un intervento dal titolo “Strumenti finanziari e sviluppo rurale in Italia: l’esperienza on-going”, Eugenio Corazza, componente dell’ Isri, l’Istituto di studi sulle relazioni industriali, (“Esiti Indagine conoscitiva in agricoltura sull’interesse per gli strumenti finanziari in Abruzzo”); Fabio Floreancing, esperto nella gestione delle attività finanziarie e contabili relative al fondo di rotazione in agricoltura, (“Esperienza sugli strumenti finanziari della Regione Friuli Venezia Giulia”); Riccardo Barbieri, componente direttivo Anfir, l’Associazione nazionale delle finanziarie regionali, coordinatore del gruppo finanza e delegato Sfirs, società finanziaria della Regione Sardegna, (“Gli strumenti finanziari dedicati all’agricoltura: dati Psr Sardegna 2014-2020, focus progetto pecorino bond Sfirs, esperienze significative delle Finanziarie regionali Anfir, spunti e proposte per la programmazione 2021-2027”).

A seguire, gli interventi di Federico Parrella, responsabile per la Banca Monte Paschi di Siena del settore specialisti agroalimentare per l’area territoriale Centro e Sardegna, (“Mps agroalimentare”), Pierpaolo De Micheli, responsabile servizio prodotti di finanziamento e specialistici settore agroalimentare e finanza agevolata Banca Mps (“Presentazione progetto Agrifood per Area Centro e Sardegna Banca Mps”), e Marco Mancinelli, della Crediti Agrari 2 lccrea Banca SpA Roma (“ Nuove opportunità in tema agribusiness, Contratti di filiera/distretto; operatività pegno rotativo; consorzi di difesa, Provvista CDP per impieghi nell’agroalimentare”). Previsti per le ore 12 gli interventi dei partecipanti, per le ore 13 le conclusioni.

E’ possibile iscriversi e partecipare al webinar compilando il form all’indirizzo http://www.mirus.it/segreteriaPSRAbruzzo/subscribe/