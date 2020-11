Il Covid prolunga al 10 dicembre la Ztl

SULMONA – Sarà prorogata fino al 10 dicembre prossimo la ZTL che, in seguito alla sospensione dell’Area Pedonale, era stata istituita in via temporanea su tutto il centro storico dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 17.30 alle 20 per tutta la settimana, con il termine previsto ad oggi 24 novembre. Una decisione deliberata dalla Giunta che ha predisposto di proseguire con il congelamento dell’ APU nel suo assetto definitivo, lasciando l’istituzione della Zona a Traffico Limitato, per agevolare una maggiore mobilità con i veicoli, al fine di non aggravare ulteriormente l’attività imprenditoriale ed economica del territorio, già indebolita dal periodo di grave emergenza sanitaria, in considerazione del DPCM del 3 novembre scorso e dell’ordinanza regionale 102 che individua l’Abruzzo in Zona Rossa, applicando le misure restrittive del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prevedendo la chiusura di bar e ristoranti e agevolando così la vendita per asporto e consegna a domicilio.

