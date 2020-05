Covid, la curva torna a salire: + 25 da ieri

SULMONA – Torna a salire la curva dei contagi da Coronavirus dopo i soli 4 casi di ieri. Oggi sono stati 25 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore. In Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 3025 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall’Università di Chieti. Rispetto a ieri si registra un aumento di 25 casi su un totale di 822 tamponi analizzati (3 per cento). Nella giornata di ieri i positivi erano stati 4 su un totale di 997 tamponi (0.4 per cento). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 335 pazienti deceduti (+3 rispetto a ieri) e 881 guariti ( +50). I 25 casi di oggi si riferiscono 0 alla Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, 1 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 24 alla Asl di Pescara e 0 alla Asl di Teramo. Situazione stabile nell’area peligno-sangrina dove cresce il numero dei guariti: 62 dell’area Peligna (10 ricoverati non in terapia intensiva, 0 in terapia intensiva, 21 in isolamento domiciliare, di cui 3 in altra Asl, 28 guariti e 3 deceduti) 19 dell’area Sangrina (3 ricoverati non in terapia intensiva, di cui 1 in altra Asl, 0 ricoverati in terapia intensiva, 7 in isolamento domiciliare, 8 guariti e 1 deceduto).

Nelle prossime ore sarà interessante verificare l’impatto dei rientri in Regione. In 643 hanno segnalato, sul portale della Regione, il controesodo.

