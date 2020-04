Covid, quarto caso a Pacentro e 29^ in Abruzzo

SULMONA – Nuovo caso di Coronavirus a Pacentro. L’uomo, già in isolamento da giorni, avrebbe riferito di non aver avuto contatti con nessuno. Intanto, però, i positivi nel piccolo paese della Valle Peligna salgono a quattro.

Intanto, è arrivato il responso negativo della prima tranche di tamponi effettuati al San Raffaele, quelli svolti in ospedale dopo 20 giorni.

Cresce nell’area peligno-sangrina il numero dei soggetti posti in sorveglianza attiva: dai 118 di ieri si è passati ai 127 di oggi. La sorveglianza attiva in quarantena fiduciaria è disposta dalla Asl per chi ha avuto un contatto stretto con un caso confermato. Le autorità sanitarie controllano in modo periodico lo stato di salute dell’individuo con telefonate quotidiane.

In Abruzzo, intanto, si registrano oggi 29 nuovi casi, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall’Università di Chieti, su un totale di 848 tamponi analizzati. È risultato positivo il 3,4% dei campioni. Il dato ieri era stato del 3,2%. Per Alberto Albani, capo della task force regionale per l’emergenza Covid19, “questa settimana e la prossima faranno registrare ancora un alto numero di positivi e di nuovi ricoveri”, in base alle proiezioni matematiche.

Share and Enjoy !