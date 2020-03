Lutto e bandiere a mezz’asta: anche il Centro Abruzzo si ferma

SULMONA – Bandiere a mezz’asta anche al Comune di Sulmona in segno di lutto. Come in tutti i Comuni d’Italia anche Sulmona e tutti i Comuni del territorio hanno aderito all’iniziativa del presidente della Provincia di Bergamo e rilanciata da Anci nazionale. Il sindaco di Sulmona Annamaria Casini ha indossato la fascia tricolore e alle ore 12 davanti alla sede municipale ha osservato un minuto di silenzio. In omaggio alla memoria di tutte le vittime del coronavirus e in segno di vicinanza solidale alle famiglie e alle comunità più colpite dal Covid-19, a nome di tutta la cittadinanza.

