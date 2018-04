SULMONA - Sabato mattina alle 11 nella Rotonda di San Francesco sara' inaugurata la sesta edizione della mostra dedicata alla ''Creativita' della donna'' organizzata da Inner Wheel club Sulmona con il Patrocinio del Comune di Sulmona. L'iniziativa coinvolge le artigiane della Valle Peligna e del Centro Abruzzo al fine di promuovere la loro attivita' e favorire l'aggregazione e l'associazionismo. Sono circa 30 le espositrici coinvolte quest'anno.

All'inaugurazione parteciperanno, tra gli altri, anche il sindaco di Sulmona Annamaria Casini e la senatrice Gabriella Di Girolamo. Inner Wheel club Sulmona e' presente in citta' dal 1985. Si tratta di un club di service e ed e' tra i piu' attivi del Distretto IIW 209 Italia che comprende le regioni di Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise. International Inner Wheel e' la piu' grande organizzazione femminile al mondo.