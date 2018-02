Milano - Ci stiamo avvicinando veloci come in uno ''slalom gigante'' all'attesissima Finale Nazionale del 41 GranPremio Giovanissimi - trofeo Silver Care Kids, che avra' luogo nella perla d'Abruzzo, Roccaraso, dal 23 al 25 marzo prossimi. Manca poco piu' di un mese dunque per questo grande evento, ovvero l'appuntamento conclusivo del circuito agonistico giovanile (cuccioli e baby) piu' apprezzato e sentito del panorama dello sci giovanile italiano e organizzato da AMSI - Associazione Maestri Sci Italiani. Nelle prossime settimane certamente l'attesa insieme all'adrenalina continueranno a salire per tutti i bambini nati dal 2006 al 2009 iscritti (ma anche per i tanti genitori e accompagnatori) e parliamo dei 1.680 dello Sci Alpino, alcuni dei quali gia' qualificati e altri che stanno rincorrendo il sogno nelle ultime prove regionali in calendario. Senza dimenticare anche i bimbi che partecipano alle discipline dello Sci Nordico e dello Snowboard, che normalmente sono intorno a 200. Un percorso quello del 41 GranPremio Giovanissimi intrapreso per migliaia di bambini che e' stato graduale. Ha avuto inizio gia' a dicembre con decine di gare organizzate dalle Scuole Italiane Sci e poi, competizione dopo competizione, proseguendo con le gia' piu' impegnative prove regionali. Queste ultime sono 14 in calendario, nelle Regioni Abruzzo, Toscana, Valle d'Aosta, Lazio, Campania, Emilia Romagna, Veneto, Calabria, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Marche.



Ecco perche' raggiungere l'obiettivo di partecipare a una Finale del GranPremio Giovanissimi e' un piccolo sogno che spesso porta i bambini a maturare la consapevolezza che per arrivare a un buon risultato non basta solo il talento, ma ci vuole anche disciplina, allenamento, saper aspettare e, a volte, accettare anche la ''sconfitta''. Sono questi valori che uniti allo stare insieme e al condividere sogni e aspirazioni realizzano in pieno lo spirito dello sport, in una grande festa dello sci come sar quella di Roccaraso. La febbrile attesa ha contagiato tutto il territorio dell'Alto Sangro, dalle autorita' alla popolazione, ma soprattutto AMSI e il Comitato Organizzatore di Roccaraso stanno lavorando da mesi con il massimo dell'impegno per garantire anche per il 2018 quegli standard di qualita' riconosciuti ormai da piu' di quarant'anni all'Evento. In primis si parla della gestione dell'accoglienza alberghiera, primo ma importantissimo tassello affinche' gli ospiti che giungeranno da tutta Italia si sentano come a casa, poi tutta la parte relativa all'organizzazione delle gare, sotto la responsabilit della Scuola Italiana Sci Roccaraso Aremogna. E non cosa da poco quando si parla di agonismo giovanile, infatti, lo sforzo in pista e' tutto rivolto alla qualita' e alluniformita' che dovranno garantire le piste e i tracciati di gara, il che significa offrire il meglio in termini di sicurezza, dal primo bambino alla partenza fino allultimo. Senza dimenticare infine tutti gli eventi collaterali della Manifestazione che saranno organizzati nella nota localita' abruzzese, come ad esempio una divertentissima Gimkana a squadre aperta per tutti i bimbi.

Finale Nazionale - Roccaraso (AQ) 23-24-25 marzo In gara a Roccaraso anche i maestri per il 52 Trofeo Tricolore Il 26 e 27 marzo sempre a Roccaraso avra' luogo il 52 Campionato Italiano Maestri, per cui dopo i bambini che parteciperanno alla Finale del 41 GranPremio Giovanissimi, scenderanno in gara anche i professionisti della neve, per sfidarsi in slalom gigante e per passare qualche giorno in compagnia. Va da se' come per un Maestro di Sci conquistare lo scudetto tricolore sia sinonimo di prestigio, sia nei confronti dei colleghi sia verso i propri allievi. Cosi' dopo 50 anni questa manifestazione dal sapore ''storico'' trova ancora spazio nelle agende di molti maestri. Il Campionato Italiano Maestri e' un evento all'insegna dello sport, della sana competizione (e' sempre naturalmente elevato il livello tecnico dei partecipanti) e del divertimento. Non a caso, la Manifestazione consente ad amici prima che colleghi di passare qualche giorno insieme prima della conclusione della stagione invernale, regalando ai partecipanti tanti momenti di svago e poi naturalmente c'e' la voglia di sfidarsi, giovani generazioni contro quelle pi ''esperte''.