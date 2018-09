I club Inner Wheel di Sulmona e Palermo si rincontrano nel nome di Federico II

SULMONA – Si incontrano dopo oltre 10 anni dal gemellaggio. Protagonisti i Club Inner Wheel di Sulmona e Palermo che, negli anni scorsi, hanno sottoscritto un gemellaggio in virtù del legame delle due città con Federico II. Nei giorni scorsi una delegazione dell’Inner Wheel di Sulmona, guidata dalla presidente Chiara Buccini, ha raggiunto la Sicilia per incontrare le socie innerine di Palermo, guidate dalla presidente Enza Fundaro, per condividere momenti di Amicizia, allegria e impegno sociale in linea con i valori dell’organizzazione Inner Wheel. Oltre alla visita della città e dei monumenti principali, la delegazione ha visitato l’imponente Teatro Massimo attraverso un inedito itinerario tra arte e leggenda, poi il tradizionale scambio dei doni tra le presidenti Buccini e Fundaro e l’impegno a continuare a collaborare . “Era doveroso” spiega la presidente del club di Sulmona “tornare a incontrarsi dopo tanti anni per continuare un percorso avviato sotto il segno della cultura e dell’arte. Inner Wheel è una realtà internazionale e gli scambi tra club sono fondamentali per la crescita della stessa associazione. Il nostro prossimo appuntamento sarà con l’Inner Wheel Club di Genova che sarà ospite a Sulmona ad ottobre”. Il club di Sulmona è gemellato con Palermo e Benevento mentre con Trani è stato avviato un progetto di “Club Contatto”, ovvero si sono svolti più incontri finalizzati al gemellaggio.