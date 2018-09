Torna Miss Mamma italiana

SULMONA – A due mesi dalla Finalissima relativa alla 25° edizione, che ha visto trionfare, con il titolo di “Miss Mamma Italiana 2018” la bella 34enne calabrese Natasha Fato, ripartono, in tutta Italia, le selezioni del Concorso nazionale di bellezza – simpatia “Miss Mamma Italiana” (marchio registrato di proprietà esclusiva della Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti), evento riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni, giunto quest’anno alla sua 26° edizione. Dopo il successo degli anni scorsi, “Miss Mamma Italiana” ritorna a Sulmona, venerdì 7 settembre, alle ore 21.30 alla sala da ballo “la Gomera”, si svolgerà una selezione valida per l’anno 2019 del primo Concorso nazionale di bellezza – simpatia dedicato alle mamme italiane.

Alla selezione, parteciperanno concorrenti provenienti da tutte le province dell’Abruzzo, per partecipare non sono richiesti requisiti particolari se non quello di essere mamma.

Le iscrizioni al Concorso sono gratuite. Le protagoniste dell’appuntamento, dovranno sostenere alcune prove di abilità, nelle quali potranno coinvolgere il marito e/o i figli, come ballare, cantare, illustrare una ricetta gastronomica, recitare una poesia o una filastrocca, raccontare una favola, eseguire prove creative o sportive.

La manifestazione sarà presentata da Paolo Teti Patron del concorso e dall’abruzzese Valentina Pica vincitrice della fascia nazionale “Miss Mamma Italiana Fashion 2017”.

Ospiti d’onore le Madrine di Miss Mamma Italiana, ovvero le mamme vincitrici di fascia nazionale anno 2018 e degli anni precedenti, capitanate da Maria Luigia d’Orazio e Giacomo Spada “la Supercoppia Italiana Evergreen 2017” (anche questo concorso è una produzione esclusiva di Te.Ma Spettacoli). “Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.

Per informazioni ed iscrizioni gratuite: tel. 0541 344300 e www.missmammaitaliana.it