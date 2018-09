SULMONA – Sono arrivati da tutta Italia gli attivisti no hub del gas per partecipare al campeggio no Snam che si è svolto fino a ieri a Campo di Giove.

Gli ambientalisti sono arrivati da Lombardia, Puglia, Marche, Umbria, Emilia Romagna oltre che da tutto Abruzzo. La strada contro il no alla centrale Snam già autorizzata dal governo Gentiloni a dicembre è in salita, ma loro non perdono le speranze e l’inizitaiva, dopo il sit-in di sabato a Case Pente, rimette al centro le battaglie no Snam.