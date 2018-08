200mila euro per il Serpieri e la palestra Ovidio

SULMONA – La Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali e per l’innovazione digitale, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, attraverso il decreto direttoriale n. 363 del 18 luglio 2018, ha approvato la graduatoria definitiva degli interventi da finanziare per le verifiche di vulnerabilità sismica e relativa progettazione, tra cui figura l’IPSAA “ A. Serpieri” e la palestra “Ovidio”. Questo in dettaglio il finanziamento concesso:

– Palestra “Ovidio” per la vulnerabilità € 8.750,00

per la progettazione € 50.000,00

– IPSAA “A.Serpieri” di Pratola Peligna per la progettazione € 100.000,00

– IPSAA “A.Serpieri” di Castel di Sangro per la progettazione € 50.000,00

Piena soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica dell’IPSAA la Dott.ssa Paola Angeloni, per il finanziamento che, di fatto, permetterà il recupero del plesso storico sito sulla Strada Statale n. 17, che vedrà di nuovo gli alunni frequentare l’importante Istituto con annessi terreni per la didattica.

La concessione di questo finanziamento, dichiara il Presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso, consente di attivare e definire un progetto che questa amministrazione ritiene prioritario per il rilancio e la valorizzazione del territorio della valle Peligna, un settore che ha bisogno di essere implementato con strumenti e professionalità sempre più richieste nel mondo dell’agroalimentare. L’Istituto “Arrigo Serpieri” rappresenta una risorsa per la Provincia dell’Aquila e la Regione Abruzzo ed è per questo motivo che devono essere adottati tutti i procedimenti e le soluzioni per il raggiungimento di questo obiettivo.