Snam, progetto monitoraggio aria nella prossima conferenza dei servizi

SULMONA – Il sindaco Annamaria Casini, insieme ai funzionari comunali, ha partecipato oggi all’incontro a Pescara convocato dalla Regione alla presenza del direttore di Arta Abruzzo e dei dirigenti Snam, per valutare se e come installare le stazioni di monitoraggio dell’aria nel territorio peligno. “Le prescrizioni” spiega il sindaco “impongono alla Snam di predisporre, in accordo con Arta Abruzzo, un piano di monitoraggio, il quale, per modalità di istallazione, indicazione di luoghi, quantità di centraline e modello di rilevazione, sarà discusso e definito in una Conferenza di Servizi di tipo istruttorio, che sarà convocata da Arta Abruzzo nei prossimi giorni e alla quale parteciperà il Comune di Sulmona. Nel ribadire ancora una volta la ferma contrarietà alla centrale di compressione gas, ho sottolineato come la VIA sia lacunosa, in quanto non si fa menzione di uno dei fenomeni caratteristici del nostro territorio: l’inversione termica che determina fenomeni di accumulo di inquinanti in prossimità della superficie. La qualità dell’aria e la salute dei cittadini sono al primo posto ed è su questo che occorre puntare l’attenzione, facendo leva su dati certi e scientificamente inconfutabili” conclude il sindaco, annunciando che “su questi temi invierò una nota ai Ministri Costa e Toninelli”.