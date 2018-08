Per Olivia, ecco la campagna Cogesa per gli oli vegetali esausti

SULMONA – Cogesa SpA aderisce a “Per Olivia”, la campagna informativa per la raccolta differenziata degli oli vegetali esausti.

COSA SONO GLI OLI VEGETALI ESAUSTI?

Gli O.V.E. sono oli alimentari giunti alla fine del loro impiego: residui dalla frittura e dalla conservazione dei cibi (oli delle scatolette di tonno, dei carciofini, delle acciughe…).

COSA FARE DEGLI OLI VEGETALI ESAUSTI?

Non vanno dispersi in natura perché sono inquinanti per l’ambiente. Giunti al depuratore ne innalzano i costi di manutenzione e se versati negli scarichi domestici ostruiscono le condutture fognarie.

Vanno invece raccolti in un qualsiasi contenitore e portati presso i seguenti centri di raccolta:

– Sulmona (via Vicenne, località Noce Mattei): TUTTI I GIORNI (via Vicenne, località Noce Mattei): TUTTI I GIORNI dalle 10 alle 17

Solo così possono essere avviati a recupero ed essere trasformati in prodotti molto utili tra i quali biodiesel, distaccanti per l’edilizia, sapone, inchiostri e nuova energia.

“Per Olivia” è la campagna di sensibilizzazione, itinerante su Marche ed Abruzzo, per la raccolta differenziata degli oli vegetali esausti. Questo lo slogan scelto: “Dona anche tu una nuova vita all’olio vegetale esausto”.

Per sostenere la campagna, per avere maggiori informazioni sull’esatta localizzazione delle “OLIVIA”, i contenitori in cui conferire gli oli alimentari, e per conoscere nel dettaglio i danni ambientali che causano se dispersi nell’ambiente: