Torna il Giro d’Italia a Roccaraso con la carovana rosa

ROCCARASO – Un percorso di 3,2 chilometri che si snoderà lungo le arterie centrali di Roccaraso, toccando gli angoli più belli del paese e permettendo ai quasi 70 atleti in gara di misurarsi in una sfida avvincente che colorerà nuovamente di rosa il centro montano dell’Alto Sangro. Per il secondo anno consecutivo, domenica 22 luglio Roccaraso si appresta ad ospitare la tappa del Giro d’Italia d’Italia di Handbike. Una manifestazione che, dopo il successo dell’edizione del 2017, trova di nuovo insieme l’Amministrazione comunale, la società sportiva “Pedale Sulmonese” e l’Asha (l’associazione Sport handicap Abruzzo).

“Ancora un grande evento sportivo a Roccaraso, ancora una grande manifestazione che mette insieme agonismo, tecnica, competizione con uno straordinario messaggio sociale – ha spiegato il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato – Siamo orgogliosi di essere il teatro di una disciplina sportiva che esalta lo spirito di collaborazione e di solidarietà, non relegando tuttavia ai margini l’aspetto tecnico e agonistico. In più, voglio sottolineare che questa manifestazione permette di esaltare la nostra politica di azzeramento delle barriere architettoniche che va avanti senza sosta ormai da qualche anno”.

Cinque tappe organizzate nel Centro Abruzzo nelle prime nove edizioni del Giro d’Italia di Handbike. per Lorenzo Schiavo, presidente della “Pedale Sulmonese”, “va sottolineato l’aspetto sociale di questa importante manifestazione con tanti atleti, anche di primissimo livello, pronti a dimostrare che lo sport può essere uno strumento formidabile per “tornare in pista” e superare ogni tipo di barriera. Sono certo che la quarta tappa del’edizione di quest’anno del Giro sarà spettacolare anche dal punto di vista tecnico”.